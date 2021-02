Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment le dossier Sampaoli est en train de basculer...

Publié le 12 février 2021 à 20h30 par A.C.

Alors que l’optimiste semblait filtrer du dossier Jorge Sampaoli, des nouvelles informations en provenance du Brésil viennent mettre à mal sa possible arrivée à l’OM.

Si les premiers essais n’ont pas été concluants, Pablo Longoria semblait avoir trouvé son favori pour le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille. Nous vous révélions sur le10sport.com que le head of football a rapidement contacté Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre cet hiver. Aucun de ces trois ne souhaite toutefois prendre la suite d’André Villas-Boas à l’OM, pour le moment. Car Favre est séduit par le projet de l’OM selon nos informations, mais n’a aucune intention de prendre une équipe en cours de saison. Son intention est plutôt d’attendre l’été 2021 et ainsi revenir en Ligue 1, après son passage plutôt réussi à l’OGC Nice. Mais ces derniers jours, c’est une toute autre piste qui a pris de l’ampleur...

L’optimisme était de mise à l’OM, mais...

Il s’agit de la piste Jorge Sampaoli, qui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport, est la favorite de l’Olympique de Marseille. Ce jeudi, Le Parisien nous expliquait que ce dossier avançait doucement mais surement. L’entourage de l’entraineur de l’Atlético Mineiro comme l’OM auraient en effet confirmé l’existence de discussions. Le Parisien s’est même projeté sur les négociations autour de l’arrivée de Sampaoli à l’OM, évoquant une clause libératoire de 700.000€ et l’actuel salaire de l'Argentin à l’Atlético Mineiro, qui serait de 3,9M€ par an. Au sein du club brésilien, on se serait même résigné à voir Sampaoli partir à la fin du championnat et les recherches pour lui trouver un successeur auraient déjà débuté.

L’Atlético Mineiro aurait convaincu Sampaoli de rester