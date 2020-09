Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste estivale d’Eyraud en rajoute une couche !

Publié le 29 septembre 2020 à 21h15 par Th.B.

Pour beIN SPORTS, Max-Alain Gradel a récemment évoqué des discussions avec l’OM. Nouveau joueur de Sivasspor, l’Ivoirien est revenu sur l’intérêt du club phocéen en soulignant une incohérence dans la politique marseillaise.

Max-Alain Gradel est sans contestation possible un habitué de la Ligue 1, de par ses passages à l’ASSE et plus récemment au Toulouse FC. Voyant le club toulousain être relégué en Ligue 2 en fin de saison dernière, Gradel a choisi de quitter le TFC et aurait pu se relancer à l’OM qui se serait penché sur son profil. Néanmoins, comme le principal intéressé le révélait à beIN SPORTS dernièrement, les dirigeants phocéens lui auraient demandé d’attendre avant de prendre une décision. Un délai important que Gradel n’était pas enclin à offrir à l’OM, disposant d’une belle offre de Sivasspor, pensionnaire du championnat turc. De passage sur le plateau de Téléfoot La Chaîne ce mardi soir, Max-Alain Gradel a évoqué lesdites discussions avec l’OM et une anomalie dans sa politique de recrutement.

« J’ai vu des joueurs un peu plus âgés que moi signer, donc je ne sais pas »