Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces trois profils parfaits pour remplacer Villas-Boas…

Publié le 21 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

L’avenir d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM étant encore très incertain, plusieurs profils semblent déjà parfaitement correspondre pour le poste. Petit tour d’horizon.

« Je n'ai jamais parlé à M.Eyraud ni à l'un de ses collaborateurs. Mes conseillers non plus. Pareil avec Lyon(…) Si j'avais voulu partir, je serais parti. Fin juin, j'ai répondu à des clubs étrangers que j'étais engagé dans le projet lillois. Il y a encore des choses à faire ici, j'ai de l'énergie, j'ai envie », expliquait récemment en conférence de presse Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, indiquant donc clairement qu’il n’avait pas été contacté par l’OM l’été dernier. Et même si son nom revient logiquement lorsqu’il s’agit d’évoquer la succession d’André Villas-Boas l’été prochain, Galtier ne serait pas le seul profil correspondant parfaitement aux attentes de l’OM sur le papier.

Blanc et Beye en plus de Galtier ?

L’autre nom qui vient rapidement à l’esprit est celui d’Habib Beye, l’ancien latéral droit sénégalais. Passé par l’OM entre 2003 et 2007, il passe actuellement ses diplômes d’entraîneur, et sa popularité chez les supporters phocéens pourraient en faire un candidat intéressant. Enfin, un nom qui surprendra peut-être davantage, c’est celui de Laurent Blanc. S’il a entraîné l’ennemi parisien entre 2013 et 2016, l’entraîneur français a également porté le maillot de l’OM durant sa carrière de joueurs, et il y avait d’ailleurs disputé une finale de Coupe d’Europe (Coupe de l’UEFA, en 1999). Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Blanc pourrait avoir son mot à dire pour le poste à l’OM.