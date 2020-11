Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à relancer cette piste estivale !

Publié le 21 novembre 2020 à 1h30 par A.C.

Pablo Longoria a livré ses vérités sur Joakim Maehle, latéral droit danois de Genk, déjà approché par l’OM lors du dernier mercato.

Le poste de latéral droit a souvent été évoqué ces derniers mois et, avec le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, il est devenu une véritable priorité. L’Olympique de Marseille ne compte en effet qu’Hiroki Sakai comme véritable arrière droit de métier et donc, Pablo Longoria a tenté de boucler l’arrivée de Joakim Maehle en fin de mercato. Le joueur de Genk n’a d’ailleurs jamais caché son agacement depuis que son arrivée à l’OM est tombée à l’eau... et a clairement lancé un appel du pied à Longoria, par le biais d’ Eurosport . « La dernière fois que j’ai pleuré ? Lorsque que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon transfert à Marseille ne s’est pas bien passé » a expliqué Maehle. « Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud ».

« Maehle ? S’il a été une option en été, il peut logiquement être une piste envisagée en janvier »