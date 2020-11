Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bonne nouvelle pour le recrutement de Villas-Boas !

Publié le 14 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Pisté par l’OM depuis cet été, Boulaye Dia pourrait être vendu lors du prochain mercato de janvier comme l’a indiqué son entraîneur, David Guion. Une aubaine pour André Villas-Boas ?

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, l’OM garde le cap sur Boulaye Dia et envisage toujours de recruter le buteur du Stade de Reims dans les mois à venir. Déjà ciblé par André Villas-Boas au cours du mercato estival, le Sénégalais pourrait donc venir renforcer un secteur offensif qui peine à retrouver de sa superbe cette saison à l’OM, à l’image de Dario Benedetto et Dimitri Payet. Et Dia pourrait disposer d’un bon de sortie…

Reims ne ferme pas la porte pour Dia