Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie forte sur l'avenir de Boulaye Dia !

Publié le 13 novembre 2020 à 15h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, l'OM ne lâche pas Boulaye Dia qui réalise un très bon de saison avec Reims. David Guion, l'entraîneur champenois ne ferme pas la porte à un départ de son attaquant cet hiver.

Durant le mercato, l'Olympique de Marseille a multiplié les pistes afin de dénicher un nouvel avant-centre. En vain. Le club phocéen a finalement lâché 8M€ pour s'offrir Luis Henrique qui est plus un ailier. Résultat, André Villas-Boas n'a pas d'alternative pour Dario Benedetto qui peine à retrouver sa confiance puisqu'il n'a toujours pas inscrit le moindre but cette saison. Une situation qui pousse l'OM à relancer sa recherche dans ce secteur de jeu. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Marseillais sont de retour à la charge pour Boulaye Dia qui a déjà inscrit 8 buts depuis le début de saison en Ligue 1 avec le Stade Reims.

Guion n'écarte rien pour Dia