Mercato - OM : Après le RCT, Boudjellal peut-il métamorphoser l'OM ?

Publié le 26 juin 2020 à 20h30 par Axel Cornic

Après avoir fait du RCT l’un des meilleurs clubs du monde, Mourad Boudjellal peut-il réaliser le même exploit avec l’Olympique de Marseille ?

Le projet de rachat de l’Olympique de Marseille avait un peu disparu des radars, puisque nous vous révélions le 8 juin dernier que Frank McCourt est à l’écoute des offres, mais n’est pas pour autant vendeur. Des échanges avec l’Arabie Saoudite ont bien eu lieu et le président Emmanuel Macron, est même prêt à jouer les intermédiaires de luxe. Ce dossier a pris une toute nouvelle tournure ce vendredi... lorsque Mourad Boudjellal s’est déclaré porteur d’un projet de rachat. « J'ai été approché par un homme d'affaires franco-tunisien de première importance, qui portait des fonds du Moyen-Orient issus du pétrole, de l'eau, de l'énergie, et qui souhaite faire une offre de rachat à Monsieur McCourt » a annoncé Boudjellal, au micro de RMC Sport . « Ils m'ont approché pour être le porteur de ce projet. J'ai donné mon accord ». Cette sortie a bien sur mis le feu aux poudres et, loin de vouloir calmer la chose, Boudjellal a confirmé être candidat au rachat de l’homme, grâce à un fond d’investissements saoudien qui pourrait injecter jusqu’à 700M€, à en croire l’ AFP . Dans ces 700M€, 300 serviront à racheter l’OM à McCourt, 200 vont combler le déficit du club et 200 autres seront investis sur le mercato.

Boudjellal, l’homme qui a changé le RCT et le rugby français

Mourad Boudjellal, on le connait surtout pour ce qu’il a pu réaliser au RCT. En mai 2006, un émérite inconnu dans le monde du rugby, ancien patron des Éditions du Soleil , devient président de Toulon. A l’époque, le légendaire club français avait essuyé un cuisant en échec, en étant relégué en Pro D2 une année seulement sa montée en Top 14. C’est là que commence le grand show Boudjellal. Aux manettes du RCT, l’homme d’affaires varois frappe un premier coup retentissant, en recrutant Tana Umaga, véritable icône et capitaine des All Blacks. C’est la première fois qu’un tel transfert a lieu, dans le rugby français, dont le visage ne sera désormais plus le même. Boudjellal au RCT, c’est en effet le début des véritables transferts dans le rugby, des présentations en grande pompes de recrues mondialement connues. Après Umaga, viennent Sonny Bill Williams, George Gregan, Victor Matfield, Anton Oliver et Andrew Mehrtens, une folie pour un club de Pro D2. Logiquement, l’élite revient très vite et c’est là, que commence vraiment l’œuvre toulonnaise de Boudjellal. Avec Bernard Laporte aux commandes, Jonny Wilkinson en tant que capitaine et des joueurs comme Mathieu Bastareaud ou Bakkies Botha, le RCT marche sur la concurrence. Un Bouclier de Brennus en 2014, mais surtout un historique triplé en Coupe d’Europe de 2013 à 2015, font de cette équipe une des meilleures de l’histoire du rugby français.

Plus d’interrogations que de certitudes ?