Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Neymar, Verratti… Pep Guardiola voyait les choses en grand !

Publié le 28 juillet 2020 à 19h30 par T.M. mis à jour le 28 juillet 2020 à 19h42

Aujourd’hui, Neymar et Marco Verratti sont coéquipiers du côté du PSG. Mais les deux joueurs auraient également pu l’être du côté du Bayern Munich sous les ordres d’un certain Pep Guardiola.

Considéré actuellement comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, Pep Guardiola officie aujourd’hui sur le banc de Manchester City. En Angleterre, l’Espagnol connait sa troisième expérience à la tête d’un club. Après avoir tout gagné avec le FC Barcelone entre 2008 et 2012, le technicien 49 ans avait choisi de prendre un peu de repos. Finalement, cela n’aura duré qu’un an puisqu’en 2013, c’est au Bayern Munich que Guardiola s’est installé. Jusqu’en 2016, il officiera ainsi sur le banc des Bavarois, mais l’expérience s’est finalement mal terminée entre les deux parties. Pep Guardiola aurait ainsi refusé de prolonger avec les Allemands, frustré de voir ses choix être refusés par sa direction. Au Bayern Munich, l’entraîneur ibérique avait pourtant de grands rêves. Ceux-ci l’ont finalement mené au départ…

Neymar et Verratti auraient pu se retrouver au Bayern !

Comme le révèle Bild , Pep Guardiola aurait décidé de quitter le Bayern Munich en voyant ses dirigeants ne pas exaucer ses souhaits. Et parmi eux figuraient notamment les noms de Neymar et Marco Verratti, aujourd’hui coéquipiers au PSG. Ils auront donc pu se retrouver avant cela en Bavière, mais cela ne s’est pas passé comme prévu pour Guardiola. Arrivé au FC Barcelone en 2013, le Brésilien a rejoint la Catalogne quelques mois après le départ de l’entraîneur espagnol, qui l’a toujours aimé. S’il a donc souhaité avoir Neymar sous ses ordres, cela n’a pas été possible alors que les Bavarois auraient plutôt poussé pour l’arrivée de Gonzalo Castro et Hakan Calhanoglu. Le scénario en a donc également été de même avec Verratti. Débarqué en provenance de Pescara au PSG en 2012, l’Italien a souvent été annoncé sur le départ, mais n’a jamais fait ses valises. Cela aurait tout de même pour se faire vers le Bayern Munich, mais Pep Guardiola n’aurait pas été soutenu sur le plan financier.

Pogba, Hazard… La liste était longue

Les échecs avec Neymar et Marco Verratti seraient donc à l’origine du départ de Pep Guardiola du Bayern Munich. Mais visiblement, il faudrait aussi ajouter d’autres noms à cette liste de joueurs désirés par l’Espagnol qu’il n’a finalement pas eu. Comme le révèle Bild, Paul Pogba, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Luis Suarez mais aussi Eden Hazard étaient également réclamés par Guardiola, qui a dû se résigner à les voir débarquer en Bavière. Petite consolation pour l’entraîneur de 49 ans, en débarquant à Manchester City, il a pu avoir la chance d’avoir sous ses ordres De Bruyne et Sterling, deux cadres de son équipe.