Mercato - Barcelone : Bielsa aurait fixé ses conditions pour son avenir !

Alors que Lionel Messi aurait soufflé son nom à la direction du FC Barcelone pour la succession de Quique Setién, Marcelo Bielsa aurait fixé ses exigences à Leeds pour prolonger son contrat.

La situation à Barcelone est difficile, surtout pour Quique Setien. Critiqué par une partie du vestiaire, le coach du Barca n’est pas sûr de rester une saison supplémentaire malgré les récentes déclarations de Bartomeu : « Quique Setién a un contrat et c'est celui que nous avons engagé. Je lui fais confiance, ainsi qu'à son équipe. (…) C’est un vétéran qui a de l'expérience et une bonne psychologie et le fait qu'ils aient fait leur autocritique réaffirme ce que je pense de lui, à savoir qu'il peut gagner la Ligue des champions et aller de l'avant la saison prochaine ». Pour le remplacer, Lionel Messi en personne aurait soufflé à ses dirigeants le nom de son compatriote Marcelo Bielsa, entraîneur de Leeds, si l'on en croit les informations du tabloïd anglais The Sun . Toutefois, la piste El Loco pourrait vite disparaître car l'entraîneur argentin devrait être rapidement fixé sur son avenir…

Marcelo Bielsa attend des garanties