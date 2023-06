Mercato : Neymar préparait une incroyable trahison

Thibault Morlain

Neymar est aujourd’hui un joueur du PSG et ce depuis 2017 maintenant. Une histoire qui a toutefois été marquée de hauts et de bas. En effet, à plusieurs reprises, le Brésilien a souhaité quitter le club de la capitale. Cela a notamment été le cas dès l’été 2019. Alors qu’il avait été question du souhait de Neymar de revenir au FC Barcelone, le joueur du PSG aurait toutefois pu réserver une incroyable trahison aux Blaugrana en rejoignant… le Real Madrid.

Cela fait maintenant 6 ans que Neymar est un joueur du PSG. Et entre les deux, cela pourrait d’ailleurs se terminer très prochainement. En effet, malgré un contrat allant jusqu’en 2027, le Brésilien serait poussé vers la sortie par sa direction. Ne reste maintenant plus qu’à trouver preneur pour Luis Campos et le PSG. Un départ de Neymar qui aurait toutefois pu arriver il y a quelques années déjà. A plusieurs reprises, le mercato a été animé par le feuilleton Neymar. Pas forcément heureux dans la capitale, le joueur de Christophe Galtier a cherché à s’en aller comme cela a été le cas à l’été 2019. On avait alors beaucoup parler d’un retour au FC Barcelone. Les deux clubs avaient d’ailleurs négocié sans parvenir à un accord finalement. Mais on oublie visiblement également le Real Madrid.

Mourinho vend la mèche pour le PSG https://t.co/Kx6RnBEBJX pic.twitter.com/gvVb5cmJLk — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

« Neymar était proche de partir à Madrid »

Ancien dirigeant du FC Barcelone, Javier Bordas est revenu sur le retour avorté de Neymar en Catalogne. Et dans un premier temps, il a alors révélé que le joueur du PSG aurait pu filer plutôt chez l’ennemi : le Real Madrid. « Neymar était proche de partir à Madrid », a-t-il assuré dans le podcast Nude Project .

« Le Barça s’est désisté »