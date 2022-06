Foot - Mercato - PSG

Mercato : Messi, Mbappé... Javier Pastore règle tous les problèmes du PSG !

Publié le 9 juin 2022 à 23h30 par Axel Cornic

Ancien joueur et toujours très apprécié par les supporters, Javier Pastore s’est exprimé au sujet des différents problèmes rencontrés par le Paris Saint-Germain. L’Argentin a notamment abordé l’adaptation compliquée de son compatriote Lionel Messi, mais également l’énième échec du PSG en Ligue des Champions et la prolongation de Kylian Mbappé.

En ce mois de juin, on fête les onze ans du projet Qatar Sports Investments, qui a débuté au PSG en 2011. Onze ans de victoires puisque ce sont pas moins de 28 trophées qui sont venus garnir le palmarès du club parisien, avec 8 titres de Champions de France, 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 8 Trophées des Champions. Il y en a pourtant un qui échappe toujours au Paris Saint-Germain. Grand rêve des propriétaire qataris, la Ligue des Champions n’a jamais terminé à Paris, même si c’est vraiment passé tout proche en 2020, avec la finale perdue sur le fil face au Bayern Munich (1-0). Cette saison semblait être la bonne avec l’incroyable trio formé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, mais là encore le PSG a essuyé un cuisant échec en se faisant éliminer dès le stade des huitièmes de finale.

Ancien du club, Javier Pastore a participé à plusieurs aventures en Ligue des Champions de son arrivée en 2011 à son départ en 2018. Dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , il a ainsi décrypté l’énième échec du Paris Saint-Germain dans la compétition continentale. « Depuis des années, le PSG joue parfaitement l'un des deux matches des phases à élimination directe, mais rate toujours quelque chose dans l'autre. À ce niveau, tu ne peux pas te le permettre » a estimé l’Argentin, critiquant d’ailleurs la politique instable du PSG. « Le fait de changer autant de joueurs toutes les 2-3 saisons n'aide pas : les autres clubs ont développé une mentalité de gagnant, donnant une continuité à leurs projets respectifs et se concentrant sur les mêmes joueurs depuis longtemps ».

Le numéro 10, qui évolue désormais au Elche CF, ne s’est pas contenté de commenter les difficultés du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ! Il a en effet également parlé de l’arrivée de son compatriote Lionel Messi, qui a connu une première saison délicate et qu’il voit tout casser la saison prochaine. « Je l'ai rencontré il y a quelques jours, je lui ai dit : la saison prochaine tu vas être incroyable » a déclaré Javier Pastore. « Leo est un être humain, il a peut-être vécu une période compliquée. C'était sa première année loin de Barcelone, dans une nouvelle équipe et dans une nouvelle ligue. Toute sa famille a déménagé, et ce n'est pas facile. Pourtant, les choses se sont déjà améliorées ces derniers mois et dès septembre, les fans du PSG vont devenir fous de lui ».

