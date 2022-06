Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier, la grande priorité de Campos

Publié le 9 juin 2022 à 23h15 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino devrait prochainement prendre la porte, le Paris Saint Germain cherche activement son futur entraineur pour la saison prochaine. L’heureux élu pourrait bien être Christophe Galtier, même si le club de la capitale n’a pas encore établi de contact avec l’actuel coach de l’OGC Nice.

Le Paris Saint Germain travaille en coulisses pour trouver un successeur à Mauricio Pochettino qui, même s’il lui reste encore une année de contrat, devrait bel et bien quitter son poste d’entraineur cet été. Plusieurs noms sont évoqués du côté de Paris, notamment ceux de Zinédine Zidane et Christophe Galtier, le technicien de l’OGC Nice. Le10sport.com vous a d’ailleurs révélé que s'il n’y a aucun contact établi les Aiglons , l'ancien du LOSC et de l'ASSE semble grimper dans la hiérarchie. Cependant, Galtier conserve toutes ses chances d’être nommé dans le club de la capitale.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lance les grandes manœuvres pour Galtier ! https://t.co/3bqD1n0SrO pic.twitter.com/rRQAKTC2op — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Galtier dans la shortlist de Campos