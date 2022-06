Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emmanuel Macron revient sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 8 juin 2022 à 21h10 par La rédaction mis à jour le 8 juin 2022 à 21h12

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé annonçait son choix de prolonger son contrat pour 3 années supplémentaires avec le PSG. Ce choix s’est effectué au détriment du Real Madrid, qui semblait proche de faire signer le jeune prodige français. Le président de la République, Emmanuel Macron, a confié s’être entretenu avec Mbappé…

Kylian Mbappé sera bien Parisien l’année prochaine ! L’attaquant français de 24 ans avait finalement choisi de prolonger avec le PSG alors que le Real Madrid semblait proche d’un accord avec le joueur. Lors de cet épisode, le président de la République, Emmanuel Macron, avait joué un certain rôle : « On a échangé pas mal de fois. On va dire que c’était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations » avait alors avoué Kylian Mbappé. Aujourd'hui, le président s'est confié sur ce feuilleton.

« Il a fait son choix en conscience »