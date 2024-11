Mercato : Mbappé signe au PSG, une grosse accusation est lâchée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cet été 2024, c’est donc libre que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Un scénario qui aurait déjà pu intervenir en 2022, mais le club de la capitale avait alors réussi à convaincre le Français de parapher un nouveau contrat. Une prolongation de Mbappé à propos de laquelle Jérôme Rothen a balancé.

A plusieurs reprises, Kylian Mbappé était proche de signer au Real Madrid par le passé. C’était notamment le cas en 2022. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec le PSG à l’époque, le Français semblait se diriger vers la Casa Blanca. Mais au dernier moment, Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG, avec à la clé un sacré pactole

Mercato - Real Madrid : Mbappé sur le départ ? https://t.co/YGiAMW9UzC pic.twitter.com/npdnrAz6Gf — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Une mauvaise nouvelle pour lui »

Kylian Mbappé est donc resté un peu plus longtemps au PSG, mais cela aurait été avant tout pour l’argent. C’est ce qu’a expliqué Jérôme Rothen sur RMC. A propos de cette prolongation du Français en 2022, il a lâché : « Je pense que sa prolongation de contrat, qui a l’arrivée a été une très mauvaise idée, de deux ans a été une mauvaise nouvelle pour lui ».

« Le choix était juste purement financier et pas sportif »

« Dès cette prolongation de contrat, on a vu et on s’est aperçu que le choix était juste purement financier et pas sportif. Vu qu’il était financier et pas sportif, il a perdu toute sa passion du football », a ajouté Jérôme Rothen.