Mercato : Mbappé quitte le PSG, Luis Enrique se fait tacler

Depuis le départ de Kylian Mbappé, ajouté à ceux de Lionel Messi et Neymar la saison précédente, Luis Enrique et le PSG veulent mettre l’accent sur le collectif, leitmotiv du club de la capitale désormais. Ce qui ne convient pas vraiment à l'ancien Parisien Ander Herrera, qui estime que Paris avait une « équipe » même à son époque.

« Je n’aurais pas entraîné le PSG avec Messi, Neymar et Mbappé. » Dans sa série-documentaire diffusée sur Movistar+, Luis Enrique a assuré qu’il n’aurait jamais pu entraîner le PSG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le technicien espagnol reprochait à Paris sa politique de stars, qui est désormais différente, c’est du moins que le club assure, notamment depuis le départ du capitaine de l’équipe de France.

« Notre équipe dépendait des individus, pas maintenant »

« Le PSG n'a jamais fait partie de mes options en raison de sa politique de recrutement des meilleurs joueurs. Je pense qu'il y a un changement très clair et c'est ce qu'ils m'ont dit. Fondamentalement, ils veulent former une équipe », a expliqué Luis Enrique, évoquant aussi le départ de Kylian Mbappé. « Avoir un joueur qui s'est déplacé où il voulait implique qu'il y a des situations dans le jeu que je ne contrôle pas. L'année prochaine - pour cette saison - je vais toutes les contrôler. Toutes, sans exception. » Récemment, l’entraîneur du PSG a ajouté : « Notre équipe dépendait des individus, pas maintenant. »

« J'ai le plus grand respect pour Luis Enrique, mais de mon point de vue, nous avions une équipe »

Joueur du PSG entre 2019 et 2022, Ander Herrera a bien connu l’époque de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, et n’est pas vraiment d’accord avec les propos de Luis Enrique. « Je comprends cela et il fixe ses règles, c'est pourquoi il est l'entraîneur de l'équipe, mais je crois que nous avions une équipe. Il est impossible de gagner des titres ou d'être finaliste de la Ligue des champions sans être une équipe », a-t-il confié dans un entretien accordé à Relevo. « Nous avons été champions de la Coupe, de la Coupe de la Ligue, de la Ligue et vice-champions d'Europe. J'ai le plus grand respect pour Luis Enrique, mais de mon point de vue, nous avions une équipe. »