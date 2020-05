Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ça se confirme pour Victor Osimhen !

Publié le 28 mai 2020 à 12h45 par A.C.

Comme nous vous l’avons annoncé récemment, Victor Osimhen serait bel et bien la grande cible du Napoli pour cet été.

Ça s’accélère pour Victor Osimhen. Après l’intérêt prononcé du FC Barcelone et de plusieurs clubs de Premier League, l’attaquant du LOSC intéresses désormais en Serie A. Sport Mediaset a en effet évoqué l’intérêt du Napoli, allant même jusqu’à annoncer un accord contractuel avec l’attaquant lillois. Selon nos informations, le club napolitain est bien intéressé par Osimhen et des discussions auraient lieu, mais aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les deux parties. Le joueur du LOSC est attiré par le projet du Napoli, alors qu’en Italie l’Inter lui ferait également les yeux doux.

Le Napoli en pince pour Osimhen