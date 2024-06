Mercato : L’OM reçoit une réponse à 40M€ pour ce buteur

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts pour le prochain mercato estival, l’OM serait notamment intéressé par Simon Banza. Marseille aurait manifesté son intérêt pour l’attaquant âgé de 27 ans, à qui il reste trois ans de contrat avec le SC Braga. Comme indiqué par son président, le club portugais est prêt à s’en séparer, mais demanderait 40M€.

« Je n’ai pas de boule de cristal (rires) . » Comme il l’a confié au Figaro , Pablo Longoria n’est pas encore sûr que Pierre-Emerick Aubameyang sera un joueur de l’OM la saison prochaine, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026. « Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect . »

Un autre attaquant à l'OM ?

Selon Foot Mercato , Pierre-Emerick Aubameyang donnerait sa priorité à l’OM et il y aurait de fortes chances qu’il soit encore là la saison prochaine. Il risque en revanche d’y avoir embouteillage sur le front de l’attaque marseillaise, avec l’arrivée de Faris Moumbagna cet hiver et le retour de prêt de Vitinha. D’autant plus que l’OM aimerait s’attacher les services d’un autre avant-centre en la personne de Simon Banza.

Braga veut 40M€ pour Banza