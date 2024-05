Mercato - OM : Un transfert à 25M€ bouclé grâce au nouvel entraîneur ?

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de son prochain entraîneur, Sergio Conceiçao est désormais la priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Le technicien portugais pourrait d’ailleurs être un atout dans l’optique d’un transfert de Simon Banza, attaquant de 27 ans du SC Braga et qui serait dans le viseur des dirigeants marseillais.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM avait anticipé l’échec dans le dossier Paulo Fonseca, annoncé à l’AC Milan. Un des plans de secours se nomme Sergio Conceiçao, lui qui est désormais la priorité des dirigeants marseillais au poste d’entraîneur et avec qui ils tentent de trouver un accord.

L’OM s'intéresse à Banza

Dans le même temps, l’OM aurait déjà commencé à se pencher sur son mercato estival. En ce sens, Simon Banza serait ciblé, d’après les informations de A Bola . Auteur de 23 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant âgé de 27 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le SC Braga.

Conceiçao le connaît bien