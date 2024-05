OM : Un proche du PSG va régler la succession de Gasset

Hugo Chirossel

Après avoir pensé à Paulo Fonseca, l’OM a désormais fait de Sergio Conceiçao sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Le technicien portugais doit d’abord acter son départ du FC Porto, où il a encore quatre ans de contrat. En ce sens, André Villas-Boas aurait décidé de résilier son bail, avec l’aide d’Antero Henrique.

Paulo Fonseca ayant décidé de prendre la direction de l’AC Milan, l’OM a jeté son dévolu pour Sergio Conceiçao pour devenir son prochain entraîneur. Comme indiqué par Le 10 Sport , Pablo Longoria a déjà rencontré le technicien portugais, qui pourrait prendre la succession de Jean-Louis Gasset. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien entraîneur du FC Nantes arrive à la fin de son aventure sur le banc du FC Porto.

Conceiçao remplacé par son adjoint à Porto

En effet, le club portugais a récemment connu un changement de président, avec l’élection de l’ancien entraîneur de l’OM (2019-2021) André Villas-Boas. Ce dernier veut entamer un nouveau cycle au FC Porto avec un autre entraîneur. En ce sens, A Bola indique que c'est Vitor Bruno, adjoint de Sergio Conceiçao depuis 13 ans, qui pourrait le remplacer. Ce qui n’aurait pas du tout plus à ce dernier. En effet, selon un de ses proches, Sergio Conceiçao vivrait cela comme « un coup de poignard dans le dos, une trahison ».

Antero Henrique impliqué dans le départ de Sergio Conceiçao