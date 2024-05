PSG : La décision est prise pour le transfert de Dembélé

Arnaud De Kanel

Arrivé l'été dernier en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé s'est immédiatement imposé au PSG. Epargné par les blessures, l'ailier français a impressionné par son sérieux. Mais sa récente sortie à Cannes avec Kylian Mbappé a fait naitre des rumeurs de départ. Le 10 Sport fait le point.

Ousmane Dembélé a disputé 42 matchs cette saison avec le PSG. Un total très élevé et au delà de ses standards habituels, lui qui avait pris la fâcheuse habitude de rater la moitié de la saison à cause des blessures. Mais voilà, l'ancien joueur du FC Barcelone fait preuve de sérieux désormais, il veille à son alimentation et ça paye ! Bien évidemment, Luis Enrique apprécie cela mais dernièrement, il est parti à Cannes avec Kylian Mbappé et cela a beaucoup fait parler. Sur RMC , Daniel Riolo a même indiqué que le coach du PSG souhaiterait se séparer de Dembélé dès cet été.

«Je me prépare à un départ de Dembélé»

« Je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été. Non indépendamment, parce que Luis Enrique n’en veut plus (…) Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal (...) Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d’arriver. Il est censé représenter un cadre pour l’année prochaine. Au moment de la dernière journée de championnat, il n’est pas sur place, ce qui est très étonnant. Pourquoi il n’est pas sur place, même pas sur le banc ? Depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure, pourquoi être à Cannes alors qu’il s’est fait mal ? Ce serait encore pire mais je ne crois pas (qu’il soit blessé). En plus, il est filmé sur ces vidéos que tout le monde a vues. Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses », a déclaré le journaliste dans l'After Foot . Mais qu'en est-il vraiment ?

Le PSG veut le garder