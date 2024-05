Mercato : Le PSG prend un stop de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et le PSG va s’en servir pour combler au mieux le vide que Kylian Mbappé a laissé avec son départ pour le Real Madrid. Le nom de Marcus Rashford continue d’être occasionnellement lié au Paris Saint-Germain. Mais de par la présence de Luis Enrique au club, cette opération ne devrait pas avoir lieu.

Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Une éventualité qui aurait pu se réaliser dès l’été 2021 si le Paris Saint-Germain lui avait donné son feu vert pour un transfert comme le principal intéressé le confiait à L’Équipe et à RMC Sport en septembre de la même année. Marcus Rashford est une piste de longue date des dirigeants du PSG et le serait encore si l’on en croit la presse anglaise dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

Le PSG n’a pas oublié Rashford

Et ce n’est pas Duncan Castles qui dira le contraire. Pendant The Transfers Podcast , le journaliste du Times a confirmé l’intérêt du PSG pour Marcus Rashford. « L’alternative de Khvicha Kvaratskhelia est Marcus Rashford. Un joueur que le PSG suit depuis 2 saisons et sera disponible pour un transfert si la bonne offre parvenait à Manchester United ».

Luis Enrique dit non pour Marcus Rashford ?