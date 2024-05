Mercato : Surprise, le PSG bloque un transfert !

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et les plans du PSG se dessinent concrètement. A commencer par Xavi Simons. Annoncé une nouvelle fois sur le départ après son prêt au RB Leipzig, l’international néerlandais n’ira nulle part comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. La tendance est confirmée en Angleterre.

Xavi Simons est déjà un feuilleton qui anime l’actualité mercato du PSG. Et pour cause, le crack néerlandais de 21 ans sort d’une saison pleine en prêt avec le RB Leipzig qui ne serait pas contre rallonger sa collaboration avec le milieu offensif et ailier appartenant au PSG. Le10sport.com vous confiait fin avril que le Paris Saint-Germain attendait la réponse finale de Simons puisqu’un accord avait été passé l’été dernier entre les parties pour qu’il puisse disposer d’un bon de sortie si tel était son souhait.

Le départ de Xavi Simons avorté ?

Le10sport.com vous a révélé le 28 avril que rien n’était joué. Contrairement aux rumeurs circulant dans la presse étrangère, Xavi Simons n’a pas réclamé son départ pour le FC Barcelone ou ailleurs. Pire, selon nos informations exclusives, le projet du PSG consiste à inclure l’international néerlandais dans le groupe de Luis Enrique pour la saison prochaine.

«Le PSG a l’intention de récupérer Xavi Simons»