Mercato : Al-Khelaïfi annonce la prochaine star du PSG !

Axel Cornic

A l’occasion des Globe Soccer Europe Awards qui se sont tenus ce mercredi en Italie, Nasser Al-Khelaïfi a multiplié les entretiens avec les médias étrangers. C’est le cas avec La Gazzetta dello Sport, qui a publié un long entretien du président du Paris Saint-Germain au lendemain de cette cérémonie.

Cet été 2024 semble marquer un véritable renouveau au PSG, qui va entamer un nouveau cycle et un nouveau projet sans Kylian Mbappé. Beaucoup de choses devraient ainsi changer et Nasser Al-Khelaïfi a décidé de s’exprimer publiquement concernant l’avenir du club parisien.

PSG: Transfert surprise à 40M€, c’est déjà terminé ? https://t.co/Rv2AfPACX6 pic.twitter.com/eWYc8BydKH — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« Si vous me demandez quelle sera la prochaine star que j'achèterai, je vous dirai le collectif »

Après CNN ou encore Tuttosport , le président du PSG s’est confié à La Gazzetta dello Sport en parlant de sa vision de l’avenir du projet parisien. « Le football n'est pas une question de joueurs, mais d'équipe. Si vous me demandez quelle sera la prochaine star que j'achèterai, je vous dirai le collectif » a expliqué Al-Khelaïfi.

« Nous serons plus forts qu'avant »