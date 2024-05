Mercato - PSG : Le transfert surprise à 50M€ concocté par Luis Enrique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de mettre la main sur un nouveau défenseur, le PSG a coché le nom de Leny Yoro comme vous l’a révélé le10sport.com, mais un autre joueur serait également apprécié par Luis Enrique, Robin Le Normand. Une piste moins onéreuse alors que l’international espagnol dispose d’une clause de 50M€ à la Real Sociedad, montant qui pourrait être négocié à la baisse…

Si tous les regards sont tournés sur la succession de Kylian Mbappé en attaque, la défense du PSG devrait également afficher un nouveau visage à la rentrée, alors que l’avenir de Milan Skriniar s’écrit en pointillé et que Lucas Hernandez a rejoint infirmerie pour plusieurs mois après sa rupture du ligament croisé à la fin de la saison. Concernant Presnel Kimpembe, le flou est total sur son niveau alors qu’il n’a plus joué depuis plus d’un an. De quoi inciter le PSG à s’activer dans ce dossier.

Robin Le Normand sur la liste de Luis Enrique ?

Comme vous l’avait révélé le10sport.com en janvier, le PSG lorgne Leny Yoro, qui a fait l’objet de plusieurs offensives ces derniers mois. Une piste plus que jamais d’actualité, mais d’autres profils sont à l’étude, et le nom de Robin Le Normand figurerait notamment sur la short-list de Luis Enrique d’après OK Diario .

Une clause libératoire à 50M€