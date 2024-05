Mercato : Le PSG annonce déjà le successeur de Luis Enrique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison prochaine, le PSG va faire confiance à Luis Enrique pour une seconde saison de suite. Cependant, pour le plus long terme, Nasser Al-Khelaïfi pourrait être tenté de revenir à la charge pour Thiago Motta. Le président du PSG a d’ailleurs ouvert la porte au futur entraîneur de la Juventus.

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique va honorer une deuxième année à Paris. Et pourtant, Nasser Al-Khelaïfi privilégiait Thiago Motta, qui va finalement rejoindre la Juventus. Cela n'empêche toutefois pas le dirigeant qatarien d'ouvrir la porte à Thiago Motta.

Al-Khelaïfi s'enflamme pour Thiago Motta

« Pour l'instant je suis heureux avec Luis Enrique, mais dans la vie il ne faut jamais dire jamais... », a lancé le président du PSG en marge de la cérémonie des Globe Soccer Europe Awards, avant de féliciter Thiago Motta pour son arrivée à la Juventus.

«Dans la vie il ne faut jamais dire jamais...»