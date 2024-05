PSG : Transfert à 80M€, une offre va partir ?

Amadou Diawara

Pour venir épauler Nuno Mendes dans le couloir gauche de sa défense, le PSG aimerait boucler la signature de Theo Hernandez. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec le Bayern, disposé à formuler une offre colossale pour le joueur de l'AC Milan. De leur côté, les Rossoneri pourraient céder en cas d'offensive avoisinant les 80M€.

Alors que Layvin Kurzawa va partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, le PSG serait à la recherche d'un nouveau latéral gauche. Pour accompagner et concurrencer Nuno Mendes, le club de la capitale verrait d'un bon œil l'idée de recruter Theo Hernandez, qui fait le plus grand bonheur de l'AC Milan. Toutefois, la direction du PSG aurait un adversaire de taille sur ce dossier : le Bayern.

Succession de Mbappé : Le PSG discute avec un attaquant ! https://t.co/u3G88qEgRx pic.twitter.com/3kAq0pi4TR — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Le Bayern veut casser sa tirelire pour Theo Hernandez

Selon les informations d 'Il Corriere dello Sport , le Bayern se préparerait à perdre Alphonso Davies, qui serait dans le viseur du Real Madrid. Pour anticiper le départ de l'Autrichien, le club bavarois aimerait boucler la signature de Theo Hernandez. Et pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le Bayern serait disposé à formuler une offre XXL. Mais quelle est la position de l'AC Milan ?

Un transfert à 80M€ pour Theo Hernandez ?