Mercato - PSG : Mbappé de retour à Paris, est-ce possible ?

La rédaction

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans sous le maillot parisien. Un chapitre qui va se terminer cet été, le Français ayant pris la décision de s’en aller. Par la même occasion, il va quitter la France, puisque Mbappé est attendu dans les jours à venir pour s’engager avec le Madrid. Mais à l’avenir, la flamme pourrait très bien se raviver entre le capitaine de l’équipe de France et le PSG. Un retour de Kylian Mbappé est-il alors possible ?

Kylian Mbappé l’a annoncé il y a quelques jours maintenant, il va quitter le PSG. La fin d’une histoire de 7 ans entre le Français et le club de la capitale. Si celui qu’on annonce au Real Madrid a fait ses adieux, ce n’est finalement peut-être qu’un… « à bientôt ». En effet, dans des propos accordés à CNN , Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a évoqué la possibilité d’un retour de Mbappé à l’avenir, expliquant : « Vous ne savez jamais, peut-être qu’un jour qu’il va revenir en France, c’est le football. Il mérite seulement de bonnes choses ».

Mercato : Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé ? https://t.co/zOXdjYlDfS pic.twitter.com/xSKiCfmcmM — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Une fin de carrière… au Real Madrid ?

Attendu désormais dans les jours à venir pour s’engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait peut-être ne pas en avoir fini avec le PSG. Alors qu’il a connu jusqu’à présent les plus belles années de sa carrière avec le club de la capitale, la possibilité d'un retour à Paris pour y terminer sa carrière pourrait être une possibilité qui pourrait le séduire. A moins que Mbappé n’ait d’autres plans, comme celui pourquoi pas de terminer sa carrière au Real Madrid.

