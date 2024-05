Mercato : McCourt prépare du lourd pour l’OM

Hugo Chirossel

De passage à Marseille cette semaine, Frank McCourt en a profité pour démentir les rumeurs à propos d’une potentielle vente du club à l’Arabie Saoudite. L’homme d’affaires américain a également évoqué la possibilité d’acheter un club satellite. Ce qui pourrait également se concrétiser par un partenariat, le but étant de de pouvoir y prêter les jeunes joueurs de l’OM afin de continuer à les développer.

Si les rumeurs autour d’un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite sont toujours aussi présentes, Frank McCourt a mis les choses au clair cette semaine, dans un entretien accordé à La Provence . Propriétaire depuis 2016, l’homme d’affaires américain a assuré qu’une vente du club n’était absolument pas d’actualité. Il compte rester là pendant encore un moment et envisage même d’acheter un autre club.

Vente OM : McCourt réclame 2 milliards d'euros et dégoute l'Arabie Saoudite https://t.co/Pd5IXfmhf3 pic.twitter.com/wjHDsUIFyH — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

McCourt veut acheter un club satellite

« On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir », a déclaré Frank McCourt. Ce vendredi, La Provence en dit un peu plus sur ce projet, qui pourrait se concrétiser par l’achat d’un autre club, ou bien un simple partenariat.

L’OM veut favoriser le développement de ses jeunes

L’objectif reste le même : favoriser le développement des jeunes joueurs formés, ou arrivés en post-formation à l’OM. Le quotidien régional précise que ce projet n’est pas dans sa phase finale, mais que les dirigeants marseillais y réfléchissent depuis plusieurs mois maintenant et que les deux options sont à l’étude. Ce qui permettrait aux jeunes de prendre de l’expérience en professionnel à un niveau plus élevé qu’en U19 ou en National 3, mais avec une pression moins importante qu’à l’OM. Plusieurs possibilités sont envisagées, mais ce club satellite pourrait se trouver à l’étranger.