Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, la romance va enfin commencer après des années de spéculations et de transferts avortés. Le club merengue a officialisé sa venue ce lundi soir et travaillerait en parallèle sur deux autres signatures de contrat au sein même du vestiaire de Carlo Ancelotti.

Ce sera le Real Madrid pour Kylian Mbappé et l’annonce a bien eu lieu ce lundi soir comme le principal intéressé l’avait confié à Emmanuel Macron, président de la République. Et à la Casa Blanca, Jude Bellingham n’a pas perdu de temps. « Mbappé ? Ce serait incroyable. Un joueur comme lui... Vous l'avez vu ce soir, la seule petite chose qui nous manquait était ce neuf clinique ».

Après Mbappé, le Real Madrid travaillent sur deux dossiers internes

Au sein du vestiaire du Real Madrid, il n’y aurait aucune jalousie à relever quant à l’arrivée imminente du champion du monde tricolore selon Fabrizio Romano. Via CaughtOffside , le journaliste italien a livré la prochaine étape du mercato estival du Real Madrid : les prolongations de contrat de Luka Modric et de Lucas Vazquez.

