Mercato - Real Madrid : Trois transferts cet été après Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain a perdu Kylian Mbappé après sept années de collaboration. L’attaquant français de 25 ans s’envolera pour le Real Madrid cet été. Le champion d’Europe ne compte d’ailleurs pas s’arrêter à la venue du capitaine de l’équipe de France. Bien au contraire si l’on en croit les sources de Fabrizio Romano.

C’est le jour J pour Kylian Mbappé. L’Équipe affirmait ce lundi matin que l’annonce du Real Madrid concernant son arrivée allait avoir lieu à la mi-journée. Mais finalement, de l’aveu du principal intéressé lors d’un bref échange avec le président de la République Emmanuel Macron à Clairefontaine, c’est ce lundi soir que le moment tant attendu des socios merengue a été choisi par les décideurs du Real Madrid afin d’officialiser la venue du champion du monde tricolore et meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Place aux prolongations de Modric et Vazquez

Et après ? Le Real Madrid travaille déjà depuis quelque temps sur la prolongation de contrat de Luka Modric qui sera agent libre cet été si sa situation contractuelle reste inchangée. Et même son de cloche pour Lucas Vazquez selon Fabrizio Romano. « Pour l'instant, le plan est évidemment d'annoncer la signature historique de Mbappé, puis de signer les nouveaux contrats de Luka Modric et Lucas Vazquez. Ensuite, nous devrons voir ce qu'ils décident de faire, car ils ont d'autres cibles intéressantes ».

