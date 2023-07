Mercato : L’OM reçoit un coup de main inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a officiellement ouvert son mercato estival 2023 avec l’annonce du recrutement de Geoffrey Kondogbia, qui débarque en provenance de l’Atlético de Madrid pour 8M€. Et le milieu de terrain de 30 ans confie avoir échangé avec des anciens du club phocéen tels que Florian Thauvin et Cédric Bakambu avant de se décider.

Vendredi dernier, l’OM a officialisé sa première recrue du mercato estival en la personne de Geoffrey Kondogbia (30 ans). Parti de France en 2015 et passé par l’Inter Milan, le FC Valence et l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain centrafricain est donc le premier renfort de l’été pour Pablo Longoria et Marcelino, le nouvel entraîneur de l’OM.

Thauvin a conseillé Kondogbia

Sacré champion du Monde des moins de 20 ans avec l’équipe de France en 2013, Kondogbia y avait notamment côtoyé Jordan Veretout et Florian Thauvin. Ce dernier semble d’ailleurs avoir eu un impact décisif sur son choix de rallier l’OM cet été.

« J’ai eu des discussions »