Mercato : L’OM le contacte, Rabiot n’en revient pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Libre tout au long de l’été après la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a fini par s’engager avec l’OM, où il a signé un contrat de deux ans. Présent ce mercredi en conférence de presse, l’international français a avoué avoir été surpris au moment où Medhi Benatia l’a contacté, mais ce dernier a su le convaincre.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, tels que l’AC Milan ou Manchester United, c’est finalement à l’OM qu’Adrien Rabiot va poursuivre sa carrière. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus en juin dernier, le milieu de terrain âgé de 29 ans a attendu le mois de septembre avant de faire son choix. Mais voir Medhi Benatia le contacter dans l’optique d’une signature à Marseille a été une surprise.

Mercato : Un retour à l’OM, Florian Thauvin répond cash https://t.co/RrzRn45l5p pic.twitter.com/V2eB3gcCjJ — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« J'étais surpris au début et je lui ai dit clairement »

« J'étais surpris au début et je lui ai dit clairement, mais il a été droit au but, sans faire de jeu de mot, il m'a exposé tout de suite le projet », a expliqué Adrien Rabiot. « Il m’a fait comprendre que ça pouvait être une possibilité et que lui était très emballé par ça. Il m’a laissé réfléchir, je l'ai rappelé et après en avoir discuté avec ma famille, par la suite ça s'est enchaîné. J'ai pu parler avec le coach, qui a aussi été très important. J'étais de plus en plus convaincu. »

« Je ne m'attendais pas à cet appel-là »

« C’est vrai que je ne m'attendais pas à cet appel-là à vrai dire, mais j'ai aimé la démarche de Mehdi Benatia, parce que ça montre que c'est quelqu'un d'ambitieux, j’ai vu aussi son envie, sa détermination », a ajouté Adrien Rabiot. « Il m’a parlé clairement. J’ai vu son envie, sa détermination à lui, qui à mon avis veut dire que les gens qui travaillent avec lui, qui sont au club, ont aussi de grandes ambitions, sinon, on ne vient pas chercher un joueur comme ça. Tout ça m'a fait réfléchir et j'ai pris cette décision. »