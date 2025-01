Mercato : L’OM lâche 12M€ pour son nouveau buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En cette fin de mercato hivernal, l’une des priorités de l’OM est de recruter un attaquant, à la suite du départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. En ce sens, les dirigeants marseillais explorent de nombreuses pistes, notamment celle menant à Amine Gouiri. Un prêt payant de 2M€, assorti d’une obligation d’achat de 10M€, aurait d’ailleurs été proposé à Rennes.

Pour son nouvel attaquant, l’OM semble décidé à avancer dans le dossier Amine Gouiri (24 ans). Comme indiqué par le journaliste Daniel Riolo, le club marseillais est persuadé de pouvoir relancer l’international algérien (12 sélections, 5 buts), sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Stade Rennais.

L’OM avance sur la piste Gouiri

« Gouiri, ils vont faire le truc qu’ont essayé plein de gens “moi je vais y arriver” », a déclaré Daniel Riolo mardi soir dans l’After Foot sur RMC. « Pas en faire le titulaire en vue de la Ligue des champions, mais un joueur de rotation qui sera bon quand il sera sur le terrain. Quand on m’a dit ça, j’ai émis des doutes. On m’a dit "nous on pense qu’on peut en faire quelque chose". »

Rennes refuse une offre de l’OM

Dans l'optique de s’attacher les services d’Amine Gouiri, l’OM aurait proposé un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat obligatoire de 10M€, d’après les informations de Foot Mercato. Cette offre aurait en revanche été refusée par le Stade Rennais.