Mercato : L’OM avait signé un joueur «fantastique»

Présent à l'OM entre 2008 et 2011, Vitorino Hilton a eu la chance de côtoyer Hatem Ben Arfa durant son passage marseillais. Aujourd'hui retraité des terrains, le Brésilien a loué les qualités de son ancien partenaire français, qui était doté de grandes qualités techniques avant de se perdre en Premier League, puis en Ligue 1.

Formé à l'OL, Hatem Ben Arfa prenait la décision de signer à l'OM le 1er juillet 2008. Le même jour, le club phocéen officialisait celle de Vitorino Hilton. Le joueur brésilien a eu la chance d'évoluer aux côtés de l'international français, dont les qualités ont enthousiasmé le Vélodrome durant plusieurs années. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce dimanche, Hilton est revenu sur son passage à l'OM et a rendu hommage à Ben Arfa, dont la retraite n'a toujours pas été officialisée.

« Il était nettement au-dessus du lot »

« Il était nettement au-dessus du lot techniquement. À l’entraînement, quand il était libéré, on voyait encore plus son talent qu’en match. Il était fantastique dans les petits jeux. Il avait aussi une conduite et une protection de balle incroyables » a confié le Franco-Brésilien. Au cours de ce même entretien, Hilton a été poussé à raconter une anecdote insolite lors de son aventure à l'OM. Retour en 2010, au moment de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull.

L'anecdote d'Hilton sur son passage à l'OM