PSG : La mention spéciale de Ben Arfa après son calvaire

Passé pendant deux saisons dans les rangs du PSG, Hatem Ben Arfa n’a pas laissé un souvenir impérissable au sein du club de la capitale. En revanche, l’attaquant français a conservé un excellent souvenir de Thiago Silva qu’il estime même comme étant le plus grand défenseur qu’il ait croisé durant sa carrière.

Après une saison XXL dans les rangs de l’OGC Nice, Hatem Ben Arfa avait finalement rejoint le PSG en 2016. Un choix de carrière qui n’a pas été concluant puisque l’attaquant français n’a jamais réussi à gagner sa place au Parc des Princes, et après quelques mois seulement sous les ordres d’Unai Emery, l’aventure parisienne de Ben Arfa avait viré au fiasco. Mais il retient tout de même un peu de positif de cette époque au PSG, avec notamment les entraînements avec son capitaine de l’époque, Thiago Silva.

Ben Arfa s’enflamme pour Thiago Silva

Dans un entretien accordé à la chaine Youtube Le Five, Ben Arfa vante les mérites de l’international brésilien qu’il considère comme étant le défenseur le plus fort qu’il ait croisé durant sa carrière : « Un défenseur qui m’a impressionné, à l’entraînement surtout car j’étais avec lui, c’est Thiago Silva. Il m’a impressionné. Véritablement il m’a impressionné. Au niveau de l’anticipation, c’est à dire qu’il anticipait tout. L’intelligence, le placement, la technique, en fait il pouvait jouer presque ! Tu as l’impression qu’il savait où tu allais faire la passe, où tu allais faire le dribble », indique l’ancien attaquant du PSG.

« L’un des meilleurs du monde »