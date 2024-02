OM - PSG : Le clan Zidane annonce le «club parfait» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM en cas de rachat par l’Arabie Saoudite ou encore du PSG qui a souhaité l’attirer ces dernières années, Zinedine Zidane serait désormais une piste à l’étude du côté du Bayern Munich. Christophe Dugarry, très proche de l’ancienne star de l’équipe de France, livre son point de vue à ce sujet.

De quoi sera fait l’avenir de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021 ? Le PSG, qui a changé plusieurs fois d’entraîneur ces dernières années, a régulièrement contacté l’ex-numéro 10 de l’équipe de France afin de lui proposer le poste. En vain. De son côté, l’OM pourrait être prochainement racheté par l’Arabie Saoudite, et Zidane aurait déjà donné son feu vert pour venir entraîneur le club phocéen si cette vente était effectivement conclue dans les mois à venir. Mais il ne s’agit pas de ses seules options sur le marché. Le Bayern Munich, qui vient d’acter le départ de Thomas Tuchel en fin de saison, envisageait de faire venir Zidane pour le remplacer.

Mbappé - PSG : Un gros sacrifice est révélé ! https://t.co/uBmNQXQbCX pic.twitter.com/tEwBdfAFk5 — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Dugarry valide le Bayern pour Zidane

Interrogé à ce sujet sur RMC Sport , Christophe Dugarry estime que le Bayern Munich serait une très bonne option pour son ami de toujours : « Est-ce que Zidane prend des cours d’allemand? Je ne crois pas. Mais après, le championnat d’Allemagne est super. Les stades sont pleins, le championnat est hyper ouvert… Je pense que tous les entraîneurs rêvent d’entraîner un club comme le Bayern. Guardiola, le meilleur entraîneur du monde, y est allé. C’est tellement carré, les entraîneurs ont des moyens, il y a une ferveur, ton travail est respecté… C’est le pied absolu ! », révèle l’ancien international français, toujours très proche de Zidane.

« Le club parfait, c’est le Real »