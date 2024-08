Mercato : L’OM a choisi sa prochaine recrue !

Toujours en quête d'un latéral droit pour assurer la succession de Jonathan Clauss, l'OM a des vues depuis maintenant plusieurs semaines sur l'international espoirs français Kiliann Sildillia. Et le club phocéen ne lâche pas l'affaire dans ce dossier puisqu'une troisième offre a été formulée au club allemand de Fribourg afin de boucler au plus vite le transfert.

La fin du mercato estival promet d'être encore agitée à l'OM, qui n'a pas tout à fait terminé son recrutement. En plus d'un nouvel élément offensif pour pallier à la blessure de Faris Moumbagna, le club phocéen est également en quête d'un latéral droit suite au départ de Jonathan Clauss à l'OGC Nice. Et l'OM a ciblé sa grande priorité depuis un moment à ce poste...

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have sent third bid to Freiburg for Kiliann Sildillia.



Negotiations over loan with obligation to buy clause.



Freiburg have now open doors to a departure as clubs are discussing to find a solution.



Sildillia only wants OM. 🤝🏻 pic.twitter.com/tgSO0uA4ke