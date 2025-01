Mercato : L’OM a acté quatre transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Roberto De Zerbi attend des renforts, l’OM doit vendre avant d’acheter et hiver. En ce sens, il y a quatre principaux candidats à un départ au cours du mois de janvier, à commencer par Chancel Mbemba. Bamo Meïté, très peu utilisé par le technicien italien, pourrait lui aussi s’en aller, tout comme Ruben Blanco, tandis que la porte est aussi ouverte pour Amine Harit.

Si 12 joueurs sont arrivés au cours du dernier mercato estival, ils sont également nombreux à avoir quitté l’OM. S’il n’était pas spécialement poussé vers la sortie, Amine Harit aurait lui aussi pu quitter Marseille cet été. Comme indiqué par L’Équipe, la direction olympienne n’était pas contre un départ de l’international marocain (24 sélections), qu’elle a essayé d’envoyer du côté du Genoa, comme cela a été fait avec Kevin Strootman, Ruslan Malinovskyi ou bien Vitinha ces dernières années.

La porte est ouverte pour Harit et Mbemba

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes ce mercredi 1er janvier, un départ d’Amine Harit, sous contrat jusqu’en juin 2027, est une possibilité. Toutefois, il faudra que le challenge proposé au milieu offensif âgé de 27 ans soit intéressant, car ce dernier n’a pas l’intention d’aller n’importe où. Chancel Mbemba quant à lui souhaite clairement quitter l’OM et l’a déjà fait savoir. L’international congolais (85 sélections), placé dans le loft cet été et mis à pied deux fois ensuite, pourrait alors prendre la direction de l’Arabie Saoudite, selon La Provence, et Marseille en attend au moins 3M€. Reste à savoir si les deux parties réussiront à mettre leurs différends de côté ou si le départ du défenseur âgé de 30 ans se fera libre de tout contrat en juin prochain.

Meïté et Blanco eux aussi sur le départ

Dans le secteur défenseur, Bamo Meïté pourrait lui aussi changer de club pendant la prochaine période de mercato. Le joueur âgé de 23 ans ne joue quasiment pas cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. D’après Foot Mercato, l’OM privilégie un transfert sec ou un prêt avec option d’achat obligatoire pour le Franco-ivoirien, à qui il reste trois ans et demi de contrat. Enfin, Ruben Blanco est le quatrième joueur qui n’entre plus dans les plans du club. Revenu d’une grave blessure à la cheville contractée au début du mois d’août, le gardien âgé de 29 ans est déclassé dans la hiérarchie en raison de l’arrivée de Jeffrey de Lange, doublure de Geronimo Rulli. Comme indiqué par La Provence, l’OM est même prêt à le libérer de son contrat pour s’en séparer et faire de la place dans sa masse salariale.