Mercato : Le temps presse, le PSG bâcle son départ ?

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques heures avant la fin du mercato estival et le Paris Saint-Germain a encore beaucoup à faire. La liste des indésirables est longue et Luis Campos se retrouve face à plusieurs dossiers très chauds qu’il faut régler au plus vite comme avec Carlos Soler, qui serait tout proche de s’engager en faveur de West Ham.

Après avoir offert quelques renforts à Luis Enrique cet été, le PSG doit désormais se consacrer totalement à l’épineuse question des départs. Les joueurs poussés vers la sortie sont nombreux et les Parisiens ont souvent rencontré des difficultés à vendre ses indésirables, depuis l’arrivée de QSI.

PSG : L'annonce de Luis Enrique qui scelle le mercato https://t.co/n6hbmrXBV6 pic.twitter.com/Qqn1E7rkHa — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Carlos Soler vers West Ham ?

Les choses semblent toutefois avancer, notamment pour Carlos Soler. Plus dans les plans de Luis Enrique, le milieu espagnol serait tout proche de quitter le PSG pour rejoindre la Premier League et West Ham. Il s’agirait d’un prêt comprenant une option d’achat, avec le club anglais qui devrait prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur.

« Il n'y a plus de temps et Paris doit absolument dégraisser »

Pour L’Equipe, Loïc Tanzi a apporté plus de précision concernant le possible départ de Carlos Soler. « Paris a demandé un transfert ou prêt avec option automatique depuis le début du mercato. Cela va se terminer en prêt avec option non automatique car il n'y a plus de temps et Paris doit absolument dégraisser » a déclaré le journaliste français, en cette toute dernière journée de mercato.