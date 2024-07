Mercato : Le RC Lens prépare six transferts !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens veut profiter de cette session de transferts pour dégraisser son effectif. Pas moins de six départs sont espérés d'ici la fin du mercato estival, possiblement sept si Will Still et Pierre Dréossi acceptent de laisser filer Elye Wahi à l'étranger. Chelsea se serait notamment manifesté dans ce dossier.

Une nouvelle équipe est arrivée au RC Lens. Pierre Dréossi a pris la place d’Arnaud Pouille à la tête du secteur sportif, tandis que Will Still a pris la succession de Franck Haise sur le banc des Sang et Or. Avec eux, de nombreux changements sont attendus d’ici la fin du mercato estival.

Mercato : Il recale le RC Lens et l’OM pour réaliser son rêve https://t.co/xosxnI26tq pic.twitter.com/79qbkZPiH9 — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Un grand ménage se prépare

Le RC Lens devrait se montrer très actif, notamment dans le sens des départs. Selon les informations de Sébastien Denis, divulguées lors d’un live, six joueurs ne rentrent pas dans les plans de Will Still. A en croire le journaliste de Foot Mercato, il s’agit de Massadio Haïdara, Salis Abdul Samed, Stijn Spierings, Adrien Thomasson, Angelo Fulgini et Morgan Guilavogui.

Le cas Wahi est discuté en interne

Elye Wahi pourrait aussi intégrer cette liste. Avant la nomination de Will Still, l’attaquant était poussé vers la sortie. Mais désormais, le coach lensois aimerait compter sur lui la saison prochaine. Irrité après les critiques reçues sur sa saison, Wahi étudie toutes les options. Selon L’Equipe, Chelsea aurait relancé ce dossier.