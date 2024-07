Transferts : Le RC Lens dégaine pour un gros coup à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens et Chelsea pourraient bien faire affaire durant ce mercato estival. Les Blus gardent un œil sur Elye Wahi. Après une saison décevante, l'attaquant pourrait bien filer en Premier League pour relancer sa carrière. De son côté, Malang Sarr pourrait faire le chemin inverse. Le défenseur français étudierait une offre contractuelle du RC Lens.

Le RC Lens peaufine son recrutement. Après l’échec Georges Mikautadze, le club artésien pourrait être amené à recruter un buteur, notamment en cas de départ d’Elye Wahi. Selon les informations de L’Equipe, l’ancien attaquant de Montpellier aurait été contacté par Chelsea.

Le RC Lens à l'assaut de Sarr

Les deux équipes discutent aussi d’un tout autre dossier. A en croire le quotidien sportif, le RC Lens voudrait mettre la main sur Malang Sarr, formé à Nice et sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2025. La formation dirigée par Pierre Dréossi et Will Still serait déjà passée à l’action dans ce dossier.

Un dossier complexe pour les Lensois

Le RC Lens a formulé une offre à Malang Sarr, dont les détails n’ont pas encore été dévoilés. Par contre, il est certain que la proposition salariale est inférieure à ses émoluments anglais. Reste à savoir si le défenseur français consentira un effort financier pour rejoindre la Ligue 1.