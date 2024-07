Mercato : Le RC Lens prépare un très gros transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté à prix d'or il y a un an, Elye Wahi est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du RC Lens. L'attaquant a débarqué en provenance de Montpellier pour environ 35M€, mais n'a guère répondu aux attentes. Au point d'être annoncé sur le départ. Chelsea serait d'ailleurs venu aux renseignements.

Lors du précédent mercato estival, le RC Lens a du se mettre en quête d'un nouveau renfort offensif. Et pour cause, Loïs Openda a été cédé à au RB Leipzig pour près de 50M€. Pour le remplacer, les Sang-et-Or ont bouclé le transfert d'Elye Wahi qui sortait d'une magnifique saison à Montpellier. Devenu le joueur le plus cher de l'histoire du RC Lens avec un transfert avoisinant les 35M€, l'international espoirs français a toutefois déçu.

Wahi sur le départ ?

Auteur de 12 buts toutes compétitions en 37 apparitions, Elye Wahi n'a pas totalement répondu aux attentes. A tel point que selon les informations de L'EQUIPE, le RC Lens a ouvert la porte à un transfert de son attaquant, seulement un an après son arrivée. L'entourage du joueur aurait également acté l'idée d'un départ.

Chelsea de retour à la charge pour Wahi ?

Et toujours d'après L'EQUIPE, Chelsea, qui était déjà intéressé l'été dernier, serait revenu à la charge en se manifestant pour connaître la faisabilité d'un transfert. Un autre club, dont l'identité n'a pas filtré, est également passé à l'action et de manière plus concrète que les Blues.