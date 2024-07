Le RC Lens va boucler un transfert à 20M€ ?

Jean de Teyssière

La lenteur de la cession des droits télévisuels pourrait conduire à une véritable catastrophe pour certains clubs français. Plusieurs, comme le RC Lens, pourraient même déposer le bilan et le mercato est une aubaine pour récupérer de la manne financière. C’est pour cela que Neil el-Aynaoui, que Lens voulait au départ conserver, pourrait rejoindre l’AS Monaco contre 20M€.

Après une saison compliquée, le RC Lens est reparti de zéro. Franck Haise est parti rejoindre l'OGC Nice et Will Still a pris les rênes du groupe lensois. L'effectif pourrait également connaître de grands changements.

Le PSG offre un boulevard au RC Lens sur le mercato ? https://t.co/bYIRcoNIj6 pic.twitter.com/NIzKT5UtUG — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

Le RC Lens veut prolonger el-Aynaoui

Le jeune milieu de terrain du RC Lens âgé de 23 ans, Neil el-Aynaoui est perçu comme un joueur prometteur à son poste. A tel point que d’après L’Équipe, le RC Lens cherchait à prolonger le contrat de l’ancien Nancéien. Lié avec le club nordiste jusqu’en juin 2027, son avenir pourrait finalement se situer loin du stade Bollaert-Delelis.

L’AS Monaco va offrir 20M€ pour el-Aynaoui

En effet, la suite de la carrière de Neil el-Aynaoui pourrait se poursuivre beaucoup plus au sud de la France. Dans un autre pays même. L’AS Monaco serait très intéressé par le profil du milieu de terrain de 23 ans et aurait même trouvé un accord de principe avec le joueur et sa famille. L’offre qui sera transmise à Lens devrait être entre 15 et 20M€, le prix demandé par les Artésiens. S’ils ne voulaient pas vendre ce joueur, la situation économique et le prix proposé pourrait tout changer.