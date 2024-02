Mercato : Le PSG rêve d’une star de Deschamps

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le Paris Saint-Germain pourrait continuer la révolution commencée l’été dernier et frapper plusieurs gros coups sur le mercato. Et cela pourrait concerner l’un des cadres de l’équipe de France de Didier Deschamps, avec Gianluigi Donnarumma qui peut déjà commencer à s’inquiéter.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a sorti l’artillerie lourde, se séparant d’un grand nombre d’indésirables et en allant chercher des nouveaux visages pour son PSG. Nombreux d’entre eux étaient d’ailleurs des internationaux français, avec notamment Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Randal Kolo Muani.

PSG, Real Madrid... Le clan Haaland a fait son choix ! https://t.co/NBP1Inyx0R pic.twitter.com/xNZ3tUm78J — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Plus d’internationaux français au PSG

Le dirigeant portugais pourrait continuer sur sa lancée, avec la colonie française qui devrait s’agrandir au PSG dans les prochains mois. Plusieurs noms ont été évoqués avec par exemple un Adrien Rabiot qui pourrait faire son retour à Paris, puisque son contrat avec la Juventus se termine en juin prochain. Cela a également concerné Ibrahima Konaté, qui évolue actuellement à Liverpool, où il a des grandes chances de prolonger son contrat comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com.

Maignan, le prochain ?