Mercato : Le PSG recale un crack, Luis Enrique avait prévenu !

L’été dernier, Luis Enrique avait prévenu : si un joueur visé par le PSG n’était pas certain de vouloir signer à Paris, le club de la capitale n’en voudrait pas. Une affirmation qui pourrait parfaitement s’appliquer au cas de Rayan Cherki. Proche des Rouge et Bleu cet été, le prodige de l’OL a fait volte-face, et désormais, le club francilien a abandonné toute envie de le signer cet hiver.

La semaine dernière, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Rayan Cherki ne viendra pas au PSG cet hiver. Si le crack de l’OL est convoité par les Reds de Liverpool selon nos confrères de FootMercato, le joueur de 21 ans n’est donc plus une option pour le club parisien, qui était pourtant tout proche de le signer cet été. Pour rappel, un accord de principe entre Paris et Lyon existait autour d’un transfert de 15M€. Luis Enrique avait même appelé Cherki, qui a finalement décidé de refuser l’offre parisienne. Et pour cause, le numéro 18 lyonnais était également convoité par le Borussia Dortmund et par le RB Leipzig...

« Si un joueur hésite à venir au PSG, nous ne le voulons pas. C'est aussi simple que ça »

Comme révélé par nos soins, cette attitude n’a pas plu du tout au PSG, qui a décidé de ne plus pousser pour un potentiel transfert de Rayan Cherki cet hiver. L’été dernier, Luis Enrique avait prévenu sur la mentalité parisienne au niveau du mercato : « Si un joueur hésite à venir au PSG, nous ne le voulons pas. C'est aussi simple que ça. Nous voulons des joueurs qui sentent qu'ils viennent à Paris pour écrire l'histoire. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui ont envie de venir. Si tu as des doutes entre le PSG et un autre club, nous ne voulons pas de toi. C'est très simple et nous l'avons dit aux joueurs. »

« Nous voulons quelqu'un qui a faim »

« Avec Luis Campos, nous ne voulons pas d'un joueur qui vienne nous faire une faveur. C'est tout l'inverse. Nous voulons quelqu'un qui a faim, qui veut venir dans un club unique qu'est le PSG, une ville unique, un pays unique. Quelqu'un qui a envie d'écrire l'histoire », poursuivait le coach espagnol du PSG au micro de PSGTV.