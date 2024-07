Mercato : Le PSG rate son coup à cause d’une légende !

La rédaction

La semaine passée, un gros transfert s’est conclu en Ligue 1, et peu d’observateurs auraient prédit son dénouement : celui de Leny Yoro. Annoncé avec insistance au Real Madrid et également pisté par le PSG, le défenseur central de 18 ans a finalement choisi Manchester United. Si les Merengue semblaient avoir la préférence du joueur, un élément aurait fait pencher la balance en faveur de Manchester United, à savoir Rio Ferdinand.

« J’étais vraiment impressionné de discuter avec lui »

Sur le site de Manchester United, on peut retrouver quelques mots de Leny Yoro après sa signature. Le défenseur central explique avoir eu un appel avec Rio Ferdinand, qui semble avoir eu de l’effet : « Il y a deux semaines, il m’a appelé. D’abord, j’étais vraiment impressionné de discuter avec lui. Quand j’étais plus jeune, Rio était l’un des meilleurs défenseurs du monde. »

« Il m’a surtout parlé du club et de ce qu’il représente. »

Si le contenu de la conversation entre Leny Yoro et Rio Ferdinand restera secret, le Français explique que l’ancien joueur de Manchester United lui a rappelé la grandeur du club mancunien : « Nous avons parlé de Manchester United pendant dix minutes, ce qui m’a beaucoup aidé à faire mon choix. Il m’a surtout parlé du club et de ce qu’il représente. Il m’a dit que c’est un club historique avec une grande histoire, et que je devrais me battre pour le club, être prêt, parce que c’est le plus grand club du monde. C’était vraiment bien de parler de ça. »