Mercato : Le PSG plombé par une énorme opération à 100M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes talents, le PSG aurait fait partie des cadors intéressés par Nico Williams. Néanmoins, Paris s’est rapidement fait devancer par le FC Barcelone dans ce dossier. Et alors que l’Athletic Bilbao réclame 58M€ pour lâcher le phénomène du dernier Euro, le Barça s’apprête à monter une incroyable opération à 100M€. Explication.

Le mercato estival du PSG va s’accélérer dans les prochains jours. En effet, Paris s’apprête à boucler la signature de João Neves (Benfica), et se rapproche de celles de Désiré Doué (Rennes), et de Victor Osimhen (Naples). Des renforts de taille en attaque et au milieu de terrain donc. Cependant, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier, les dirigeants parisiens convoitent également la venue d’un nouvel ailier gauche suite au départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid.

Un joueur du PSG lâche une annonce pour son mercato https://t.co/GSMmGlAaUl pic.twitter.com/CQ5rA8klfK — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

Le PSG dépassé par Barcelone pour Nico Williams

Si plusieurs noms comme celui de Khvicha Kvaratskhelia (Naples) ont rapidement été associés au club parisien, c’est également le cas pour Nico Williams. Véritable star de l’Euro 2024 qu’il a remporté avec l’Espagne, l’ailier de 22 ans aurait donc tapé dans l’œil des dirigeants du PSG, lui qui dispose d’une clause libératoire de 58M€ avec l’Athletic Bilbao. Cependant, le club francilien a rapidement perdu en vitesse dans ce dossier, et depuis plusieurs jours, le FC Barcelone semble tenir la corde afin de signer l’international Espagnol.

Un prêt de 100M€ pour le Barça ?

Néanmoins, il se pourrait que cette clause de 58M€ freine quelque peu les ardeurs des Blaugrana. « En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert. C’est une des possibilités sur lesquelles on travaille avec Hansi Flick », déclarait pourtant le président Joan Laporta à l’issue de l’Euro. Selon AS, Bilbao n’a pas l’intention de négocier un prix au rabais pour Barcelone, qui à en croire les dernières indiscrétions de la Vanguardia, espère prochainement contracter un prêt bancaire de 100M€ afin de boucler la signature de Nico Williams. A suivre...