Mercato : Le PSG est en grand danger pour ce transfert à 58M€

Buteur en finale et auteur d’un très bon Euro 2024 avec l’Espagne, Nico Williams a attiré l’œil de bon nombre de cadors européens. Le joueur de l’Athletic Bilbao est notamment sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone. Mais mauvaise nouvelle pour le champion de France : les Blaugrana seraient prêts à faire sauter la clause libératoire de l’attaquant, qui est fixée à 58M€.

Avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG est dans l’obligation de restructurer son attaque. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Khvicha Kvaratskhelia fait figure de priorité pour les dirigeants parisiens. Mais le président de Naples se montre intraitable, il ne souhaite pas vendre le Géorgien cet été. Le club de la capitale va sans doute être dans l’obligation de revoir ses plans et la solution Victor Osimhen paraît de plus en plus probable.

Le PSG pense également à Nico Williams

Mais Victor Osimhen n’est pas le seul joueur qui fait tourner la tête du PSG. Luis Campos aurait également des vues sur Nico Williams. Ce dernier a réalisé une belle saison avec l’Athletic Bilbao et il a par la suite brillé à l’Euro avec l’équipe d’Espagne. Les dirigeants parisiens pourraient réaliser un très beau coup en mettant la main sur l’ailier espagnol, car ce dernier est disponible contre 58M€, en raison d’une clause libératoire présente dans son contrat.

Le Barça veut s’offrir Nico Williams rapidement

Nico Williams pourrait donc débarquer en Ligue 1, mais également rester en Liga, mais au sein d’une autre équipe. D’après les informations de Sport, le FC Barcelone serait déterminé à l’idée de s’offrir les services du joueur de l’Athletic Bilbao. Les Blaugrana seraient optimistes quant à la signature de Williams et il pourrait même y avoir de nouveau la semaine prochaine. Un contrat de cinq saisons plus une en option lui sera même proposé prochainement. Le PSG va donc devoir se dépêcher s’il veut absolument s’offrir le récent champion d’Europe.