Mercato : Le PSG doit lâcher 90M€ pour ce buteur

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram avait préféré s’engager avec l’Inter Milan plutôt qu’avec le PSG lors du mercato estival 2023. Le club de capitale serait toujours intéressé par l’international français, qu’il aurait observé plusieurs fois cette saison. Si les dirigeants parisiens décident de passer à l’action, ils devront en revanche lever sa clause libératoire, estimée à 90M€.

Dans le viseur de Chelsea, l’AC Milan, l’Atlético de Madrid et du PSG, Marcus Thuram avait préféré l’Inter Milan lors de l’été 2023. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, l’attaquant âgé de 27 ans s’est engagé jusqu'en juin 2028 avec les Nerazzurri, mais le club de la capitale serait toujours intéressé à l’idée de le recruter.

Le PSG a observé plusieurs fois M.Thuram

En effet, d’après les informations de Calciomercato, le PSG aurait observé Marcus Thuram à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Les recruteurs parisiens ont dû apprécier ce qu’ils ont vu, puisque l’international français (26 sélections) réalise un très bon début de saison, lui qui a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 7 matchs de Serie A. Pour le moment, le PSG se serait contenté de le superviser et n’aurait entamé aucune démarche, que ce soit auprès de Marcus Thuram ou de l’Inter Milan.

Une clause libératoire proche des 90M€

Mais la direction parisienne serait tout de même très intéressée par l’ancien joueur de Guingamp. Le PSG pourrait même s’épargner des négociations avec l’Inter Milan et trouver un accord directement avec Marcus Thuram. En effet, ce dernier a une clause libératoire dans son contrat. Si TMW évoquait dernièrement un montant de 80M€, elle serait plus proche des 90M€ selon Calciomercato. Reste à savoir si le PSG passera à l’action ou non, mais l’attaquant de l’équipe de France serait suivi de très près par le club de la capitale dans l’optique du prochain mercato estival.