Mercato : Le PSG brise une habitude avec ce deal

Ce samedi soir, le PSG affronte le Stade de Reims en Ligue 1. Une rencontre à laquelle ne participera pas Gabriel Moscardo. Et si le Brésilien est absent, cela est en raison d’une blessure et non à cause de la traditionnelle « clause de la peur ». En moment de négocier avec les Rémois, le PSG ne voyait visiblement aucun problème à avoir Moscardo face à lui.

Quand un joueur est prêté dans un club du même championnat, il est habituel de voir la surnommée « clause de la peur » être négociée. Celle-ci stipule ainsi que le joueur prêté ne peut pas jouer face au club auquel il appartient. Une tradition qui n’a pas été perpétrée par le PSG avec le prêt de Gabriel Moscardo à Reims.

Pas de « clause de la peur » pour Moscardo

Blessé, Gabriel Moscardo ne jouera pas avec Reims ce samedi face au PSG. Prêté par le club de la capitale, le Brésilien aurait pourtant pu être de la partie comme Alexandre Audabram, journaliste pour France Bleu, l’a expliqué. En effet, le PSG n’a pas jugé bon de négocier la traditionnelle « clause de la peur » pour Moscardo.

« Il aurait pu jouer contre son club, le Paris-Saint-Germain »

« Il ne sera pas sur la feuille de match. D'autant plus qu'il aurait pu y être parce qu'on voit souvent les clubs; lorsqu'ils prêtent des joueurs, mettre des clauses pour qu'ils ne jouent pas contre le club auquel ils appartiennent. Ce n'était pas le cas pour Gabriel Moscardo. Il aurait pu jouer contre son club, le Paris-Saint-Germain », a confié Alexandre Audabram.